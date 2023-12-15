У Донецьку прилетіло по нафтобазі. Об'єкт палає

Про це повідомляє російське державне пропагандистське ЗМІ "ТАСС".

Прильоти зафіксували в Будьонівському районі тимчасово окупованого Донецька. На фото, які демонструють російські окупанти, видно, що на нафтобазі триває серйозна пожежа.

Офіційної інформації про обстріл Донецька поки що не надходило. Росіяни звинувачують в ударі ЗСУ. Наша сторона поки не коментує ситуацію.