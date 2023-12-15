У Донецьку прилетіло по нафтобазі. Об'єкт палає
Ввечері п'ятниці, 15 грудня, у тимчасово окупованому Донецьку зафіксували прильот по нафтобазі
Про це повідомляє російське державне пропагандистське ЗМІ "ТАСС".
Прильоти зафіксували в Будьонівському районі тимчасово окупованого Донецька. На фото, які демонструють російські окупанти, видно, що на нафтобазі триває серйозна пожежа.
Офіційної інформації про обстріл Донецька поки що не надходило. Росіяни звинувачують в ударі ЗСУ. Наша сторона поки не коментує ситуацію.
- Вдень у суботу, 9 грудня 2023 року, на території бази зі зберігання паливно-мастильних матеріалів, що в тимчасово окупованому росіянами українському місті Макіївка (Донеччина), мав місце потужний вибух. Після вибуху почалася величезна пожежа.
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