Росіяни збільшили кількість кораблів у Чорному морі
Станом на ранок 5 вересня російських ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі немає. Країна-агресорка завела їх до пунктів базування
Про це повідомила пресслужба ВМС.
За її даними, нині в Чорному морі чергують 8 ворожих кораблів, а в Азовському – один.
У Середземному морі чергують 8 ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп може складати до 24 ракет.
Фото: пресслужба ВМС
Водночас пресслужба ОК "Південь" повідомляє про 10 кораблів у Чорному морі.
Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.
- 3 вересня в Чорному морі чергував один ракетоносій із 8 "калібрами", а вже 4 вересня носіїв крилатих ракет там не було.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.23 Купівля 37.23Продаж 37.94
- EUR Купівля 40.28Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе