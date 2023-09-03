РФ вивела на бойове чергування у Чорне море ракетоносій із 8 "калібрами"
У неділю, 3 вересня, російська армія вивела у Чорне море на бойове чергування малий ракетний корабель проєкту "Буян-М". На ньому знаходяться 8 "калібрів"
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
"В Чорне море ворог вивів на бойове чергування малий ракетний корабель проєкту "Буян-М", спорядження якого сягає 8 "калібрів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рівень ракетної загрози по всій території України оцінено як високий.
- Станом на ранок суботи, 2 вересня, на бойовому чергуванні у Чорному морі знаходилися сім ворожих кораблів. Натомість ракетоносії "калібрів" були відсутні.
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