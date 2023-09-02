У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 кораблів РФ, ракетоносіїв немає
Станом на ранок суботи, 2 вересня, на бойовому чергуванні у Чорному морі знаходяться сім ворожих кораблів. Натомість ракетоносії "калібрів" відсутні
Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.
Зазначається, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, а
в Азовському морі – 1 ворожий корабель.
Крім цього, у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 24 ракет.
- Вчора 1 вересня російська армія тримала у Чорному морі два ракетоносії із загальним залпом до 16 "калібрів".
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