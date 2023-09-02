У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 кораблів РФ, ракетоносіїв немає

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Зазначається, що в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, а

в Азовському морі – 1 ворожий корабель.

Крім цього, у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 24 ракет.