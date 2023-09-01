Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією РФ тримає у Чорному морі два ракетоносії з 16 "калібрами"

РФ тримає у Чорному морі два ракетоносії з 16 "калібрами"

1 вересня, 2023 п'ятниця
11:36
Війна з Росією Ракетоносій "калібрів"

Станом на 11:00 1 вересня російська армія тримає у Чорному морі два ракетоносії із загальним залпом до 16 "калібрів"

Про це інформує Оперативне командування "Південь".

Корабельне угруповання ворога продовжує маневри в північно-східній частині Чорного моря в кількості 11 кораблів.

В Азовському морі неподалік Керч-Єнікальського каналу чатує один російський корабель.

На бойовому чергуванні залишилось два надводні ракетоносії, спорядження ракетами типу "Калібр" може сягати 16 залпів.

Нагадаємо, що перед світанком російські війська завдали ракетного удару з акваторії Чорного моря двома "калібрами" по Вінницькій області. Одну ракету знищили сили протиповітряної оборони України. Інша влучила по території приватного підприємства. Пошкоджено промислові будівлі, понівечено кілька автівок. Також є потерпілі - троє цивільних, їм надається уся необхідна допомога.

  • Станом на 31 серпня у Чорному морі на бойовому чергуванні ворога перебувало три російські ракетоносії, із загальним залпом до 24 "калібрів".
Росія
Крим
російська армія
ракетний удар
Чорноморський флот Росії
Чорне море
Читайте також:
Еліна Світоліна, теніс
1 вересня, 2023 п'ятниця
Світоліна перемогла росіянку Павлюченкову та вийшла в третє коло US Open
31 серпня, 2023 четвер
Ліга чемпіонів: визначились усі учасники групового етапу. З ким може зіграти "Шахтар"
31 серпня, 2023 четвер
Під Краматорськом розбилися два українські гелікоптери Мі-8: попередньо 6 загиблих
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.41
    Купівля 37.41
    Продаж 38.16
  • EUR
    Купівля 40.67
    Продаж 41.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
1 вересня
12:11
квіти
Учені виявили, що рослини "кричать" від болю та стресу
12:06
Ексклюзив
окупанти рф
Понад 110 тис. загарбників: у ЗСУ розповіли, де РФ зосередила найбільше сил в Україні
12:00
Андрій Юсов
У Росії шукатимуть нові способи для розповсюдження наративів, які нещодавно затвердили для інформаційної війни, - ГУР
12:00
Світові ціни на нафту продовжуть зростати
11:59
Окупанти у Мелітополі продовжують грабувати гаражі нібито для пошуку партизан
11:56
долар євро валюта обмін
Курс валют 1 вересня: ціни на долар, євро, злотий
11:49
анонімні повідомленя про замінування
У Києві повідомили про замінування усіх середніх шкіл
11:45
Оновлено
безпілотник, дрон
Нічна атака безпілотників на Росію: під Москвою палає завод з виробництва електроніки для ракет
11:20
Псков, вибухи
"Працюємо з території РФ": Буданов про удар по авіабазі Пскова та знищені Іл-76
11:15
Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів Литви і Польщі
"Від ворога можна очікувати будь-чого": Наєв про військові навчання ОДКБ у Білорусі
11:06
Саломе Зурабішвілі
У Грузії запустили процедуру імпічменту президентки Зурабішвілі
11:03
вбивство діти війна
За добу ворог обстріляв вісім областей України: п'ятеро людей поранені
10:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україна прорвала першу лінію оборони росіян, а російські хакери атакували планшети військових ЗСУ з інформацією про бойові завдання. Акценти світових ЗМІ 1 вересня
10:36
Матеуш Моравецький
Польща вимагає репарації від Німеччини за період Другої світової війни
10:33
НАЗК
Pepsi, Sandora, Snicker, "Агуша" та інші: НАЗК оновило перелік міжнародних спонсорів війни
10:23
Оновлено
система оповіщення сирена
На Вінниччині російська ракета влучила у приватне підприємство, є поранені
10:20
СБУ затримала снайпера, який за наказом ФСБ готував замах на командування ЗСУ на Запоріжжі
10:14
мобілізація
В Україні обмежено придатних чоловіків можуть мобілізувати до лав ЗСУ, проте є нюанси
09:53
кримський міст
Британська розвідка розповіла, як росіяни намагаються захистити символ окупації Криму від атак
09:53
ґрати
У США через масові погрози співробітникам виборчої комісії 2020 року порушили 14 справ
09:31
Ілон Маск
Twitter планує збирати біометричні дані користувачів про роботу та навчання
09:22
Українські воїни продовжують наступ на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, тривають важкі бої
09:11
Валерій Залужний
Залужний привітав українців з 1 вересня: знання та культура - це стовпи, на яких тримається фронт і будуватиметься майбутнє країни
08:43
Оновлено
За добу війни Росія втратила 470 солдатів, 23 танки та 4 дрони
07:59
Коронавірус
Дезінфекція в Парижі: місто намагаються очистити від тигрових комарів, здатних переносити вірус Зіка та лихоманку денге
07:28
Південна Корея
Міністри закордонних справ Південної Кореї та Китаю домовилися про активізацію переговорів з Японією
07:12
Tesla авто
Tesla представила оновлену Model 3 зі збільшеним запасом ходу в Китаї
06:59
Пентагон
Пентагон замовив для України ракети AMRAAM
06:35
Ігор Гіркін
В ISW пояснили, що стоїть за заявою терориста Гіркіна про плани балотуватися в президенти РФ
06:11
санкції проти Росії
Штати запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет
06:00
Роман Яремчук
Футболіст збірної України близький до трансферу в Ла Лігу, - ЗМІ
05:22
Александар Вучич
"Поважаємо територіальну цілісність": президент Сербії Вучич зустрівся з українським послом
05:00
Назарій Русин, "Зоря"
Ліга конференцій: визначились усі учасники групового етапу. З ким може зіграти "Зоря"
03:07
Давид Арахамія
Арахамія заговорив про екстрадицію військовозобов'язаних, які незаконно покинули Україну
01:32
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна перемогла росіянку Павлюченкову та вийшла в третє коло US Open
00:56
Псков, вибухи
Губернатор Псковщини заявив про "невідомий об'єкт" у небі над облцентом і виклав відео стрілянини
00:26
Соловйов та путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 31 серпня
00:07
Аналітика
Сергій Згурець
Упродовж двох днів є враження, що противник покинув Кліщіївку. Колонка Сергія Згурця
00:05
Велика Британія, війна з Росією
В Україні загинув 22-річний доброволець із Британії Семюеля Ньюї
2023, четвер
31 серпня
23:41
Міністерство оборони
Міноборони заявило, що українським ЗМІ пропонують інформацію з метою дискредитації ЗСУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV