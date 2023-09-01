РФ тримає у Чорному морі два ракетоносії з 16 "калібрами"
Станом на 11:00 1 вересня російська армія тримає у Чорному морі два ракетоносії із загальним залпом до 16 "калібрів"
Про це інформує Оперативне командування "Південь".
Корабельне угруповання ворога продовжує маневри в північно-східній частині Чорного моря в кількості 11 кораблів.
В Азовському морі неподалік Керч-Єнікальського каналу чатує один російський корабель.
На бойовому чергуванні залишилось два надводні ракетоносії, спорядження ракетами типу "Калібр" може сягати 16 залпів.
Нагадаємо, що перед світанком російські війська завдали ракетного удару з акваторії Чорного моря двома "калібрами" по Вінницькій області. Одну ракету знищили сили протиповітряної оборони України. Інша влучила по території приватного підприємства. Пошкоджено промислові будівлі, понівечено кілька автівок. Також є потерпілі - троє цивільних, їм надається уся необхідна допомога.
- Станом на 31 серпня у Чорному морі на бойовому чергуванні ворога перебувало три російські ракетоносії, із загальним залпом до 24 "калібрів".
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