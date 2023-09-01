РФ тримає у Чорному морі два ракетоносії з 16 "калібрами"

Про це інформує Оперативне командування "Південь".

Корабельне угруповання ворога продовжує маневри в північно-східній частині Чорного моря в кількості 11 кораблів.

В Азовському морі неподалік Керч-Єнікальського каналу чатує один російський корабель.

На бойовому чергуванні залишилось два надводні ракетоносії, спорядження ракетами типу "Калібр" може сягати 16 залпів.

Нагадаємо, що перед світанком російські війська завдали ракетного удару з акваторії Чорного моря двома "калібрами" по Вінницькій області. Одну ракету знищили сили протиповітряної оборони України. Інша влучила по території приватного підприємства. Пошкоджено промислові будівлі, понівечено кілька автівок. Також є потерпілі - троє цивільних, їм надається уся необхідна допомога.