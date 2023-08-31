Росіяни вивели у Чорне море ракетоносії, загальний залп до 24 "калібрів"
Станом на 11:00 31 серпня у Чорному морі на бойовому чергуванні ворога перебуває три російські ракетоносії, із загальним залпом до 24 "калібрів"
Про це інформує Оперативне командування "Південь".
"Ворог збільшив кількість ракетоносіїв в Чорному морі. На бойове чергування додатково виведені фрегат та ще один малий ракетний корабель", - йдеться в заяві.
Також відомо, що надводний ракетоносій, який ворог заводив вночі в пункт базування, знов був виведений на чергування в Чорне море.
Загальний залп "калібрів" - до 24 ракет.
Раніше ВМС Збройних Сил України повідомляли, що у Чорному та Азовському морях РФ розмістила 5 своїх кораблів.
Також у Середземному морі на бойовому чергуванні 8 російських суден, з них два носії крилатих ракет типу "Калібр", із загальним залпом до 24 пострілів.
За добу в інтересах російського керівництва прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 5 суден, з них одне рухалось з Босфору;
- до Чорного моря - 15 кораблів, з них один продовжило рух у напрямку протоки.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться у заяві.
- Станом на 30 серпня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували п'ять ворожих кораблів. Серед них не було носіїв крилатих ракет типу "Калібр".
- ВМС радять ворогу затопити весь Чорноморський флот для захисту Кримського моста. Так вони також збережуть життя своїх військових.
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