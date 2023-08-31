Росіяни вивели у Чорне море ракетоносії, загальний залп до 24 "калібрів"

Про це інформує Оперативне командування "Південь".

"Ворог збільшив кількість ракетоносіїв в Чорному морі. На бойове чергування додатково виведені фрегат та ще один малий ракетний корабель", - йдеться в заяві.

Також відомо, що надводний ракетоносій, який ворог заводив вночі в пункт базування, знов був виведений на чергування в Чорне море.

Загальний залп "калібрів" - до 24 ракет.

Раніше ВМС Збройних Сил України повідомляли, що у Чорному та Азовському морях РФ розмістила 5 своїх кораблів.

Також у Середземному морі на бойовому чергуванні 8 російських суден, з них два носії крилатих ракет типу "Калібр", із загальним залпом до 24 пострілів.

За добу в інтересах російського керівництва прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря - 5 суден, з них одне рухалось з Босфору;

до Чорного моря - 15 кораблів, з них один продовжило рух у напрямку протоки.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться у заяві.