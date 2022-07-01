Росіяни зганьбились на всьому Чорноморському плацдармі, - військовий експерт Коваленко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Ситуація, яка зараз відбувається на всьому плацдармі у Чорному морі, є ганьбою для російського Чорноморського флоту. Та й флотом вже його назвати не можна, оскільки немає корабля першого рангу. Без крейсера "Москва" це скоріше флотилія, ніж флот", - пояснив Коваленко.

Коваленко також додав, що окупанти планували використовувати острів Зміїний для декількох цілей.

"Що стосується острову Зміїний, то його окупанти намагались використовувати для декількох цілей. Зокрема, для базування ешелонованого ППО, розташування підрозділів, які б використовувались би, як диверсійний десант. Також окупанти намагались використовувати острів Зміїний для контролю цивільного судноплавства та планували розмістити там берегові протикорабельні комплекси "Бастіон". Окупанти не змогли реалізувати жодних своїх планів щодо Зміїного. ЗСУ на сьогодні мають повний вогневий контроль над островом Зміїний", - додав Коваленко.

Російські загарбники вночі, 30 червня, поспіхом евакуювалися з острова Зміїного

ISW повідомляє, що після втечі окупантів із острова Зміїний тиск на українське узбережжя трохи знизиться через відсутність на острові російської ППО і протикорабельних ракетних систем

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