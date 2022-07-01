Втеча росіян зі Зміїного знизить тиск на узбережжя, проте збереже морську блокаду, - ISW

Про це повідомляє ISW.

Так, експерти Інституту вивчення війни зазначають, що сам відступ росіян не припинить морську блокаду, оскільки російські війська мають доступ до наземних протикорабельних систем в Криму і на заході Херсонської області, які все ще можуть наводитися на судна в українських портах.

Ключові меседжі:

Окупанти досягли обмежених успіхів у межах Лисичанського нафтопереробного заводу та навколо Лисичанська.

Російські війська продовжували наступальні дії на південь і схід від Бахмута та на північ від Слов'янська.

Загарбники продовжували спроби відновити контроль над населеними пунктами на північ від Харкова.

Проте українські контрнаступи продовжують змушувати російські війська на Південній осі віддавати перевагу оборонним операціям.

Окупаційна влада вжила заходів для забезпечення подальшої економічної та фінансової інтеграції окупованих територій у російську систему.

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та вразила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс росіян. А 29 червня українські сили продовжували військову операцію на острові Зміїний.

Проте російські загарбники вночі, 30 червня, поспіхом евакуювалися з острова Зміїного. Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний представив відео, як українці вибивали загарбників зі Зміїного. Також аерокосмічна компанія Maxar Technologies опублікувала знімки українського острова Зміїний після того, як звідти втекли російські військові.

30 червня президент України Володимир Зеленський сказав, що звільнення острова Зміїного значно обмежить дії окупантів.

Також стало відомо, що російські окупанти, які тікали зі Зміїного острову, під час евакуації мінували територію, знищували військову техніку, документацію та майно.

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