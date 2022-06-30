English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Американці показали супутникові знімки Зміїного після втечі росіян

Американці показали супутникові знімки Зміїного після втечі росіян

30 червня, 2022 четвер
22:11
війна з Росією острів Зміїний

Аерокосмічна компанія Maxar Technologies опублікувала знімки українського острова Зміїний після того, як звідти втекли російські військові

Знімки показала телекомпанія SkyNews.

На знімках видно дим від палаючих транспортних засобів і будівель у кількох місцях у північній частині острова Зміїний у Чорному морі. 

  • 30 червня окупанти покинули Зміїний, на острові пожежа.
  • 27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ЗСУ
острів Зміїний
Читайте також:
Путін
30 червня, 2022 четвер
Путін попередив Фінляндію та Швецію щодо розгортання сил НАТО
HIMARS
29 червня, 2022 середа
Відкинути РФ на лінію 23 лютого: екскомандувач армії США в Європі Годжес назвав кількість потрібних Україні РСЗВ HIMARS
Знищена техніка окупантів
29 червня, 2022 середа
Битва за Слов'янськ може стати наймасштабнішою у сучасній історії, - військовий експерт Коваленко
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.39
    Купівля 34.39
    Продаж 35.15
  • EUR
    Купівля 35.75
    Продаж 36.94
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
30 червня
22:09
МВФ
Україна розглядає варіанти реструктуризації зовнішнього боргу, - Bloomberg
22:08
Польсько-білоруський кордон
Польща засуджує Білорусь за вандалізм над польськими могилами
22:04
Державний кордон
Виїзд студентів із України в умовах воєнного стану: хто має право перетнути кордон і які потрібні документи
22:01
Гомель
У Гомелі до 7 діб арешту засудили волонтерку, яка допомагала організувати свято для українських дітей
21:26
Сергій Никифоров
"Якщо Зеленський хоче до когось звернутися, то робить це публічно": Никифоров прокоментував заяву Відодо про "послання" для Путіна
21:25
газ
Уперше в історії: у червні 2022 року країни ЄС імпортували більше газу зі США, ніж з Росії
21:19
Володимир Путін
Путіна єдиного з учасників Каспійського саміту не зустріли біля трапу літака
21:15
Франція передає Чехії головування у Раді Євросоюзу
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала став новим головою Ради Євросоюзу
20:40
Світовий банк
Британія надала Україні понад 424 млн євро на зарплати бюджетникам
20:34
На фото Джоко Відодо та Володимир Зеленський
Президент Індонезії заявив, що передав Путіну послання Зеленського
20:18
військові кораблі РФ
МЗС України заявило, що Росія порушує Конвенцію про правовий статус Каспійського моря
20:07
Сєверодонецьк
У Сєверодонецьку росіяни призначили "гауляйтера", в якого 9 класів освіти, – Гайдай
19:48
Кая Каллас
Штаб-квартиру програми оборонних інновацій НАТО розташують в Естонії та Британії
19:41
На фото Денис Шмигаль та Валері Пекресс
Паризький регіон Франції допоможе відновлювати Київщину та Чернігівщину
19:40
кордон стіна
Білорусь оголосила безвіз для громадян Польщі
19:40
Мелітополь
Росіяни планують запустити з Мелітополя до Джанкоя потяг і використовувати людей як живий щит, - мер Федоров
19:36
Еспресо Прямий 5 канал
Петиція проти відключення Еспресо, 5 каналу і Прямого набирає потрібну кількість голосів, але користувачі скаржаться на "технічні негаразди"
19:29
ЗСУ гармата
Окупанти перегруповуються на Слов'янському напрямку, мають частковий успіх в районі Лисичанська, – Генштаб
19:28
карта бойових дій
Мапа бойових дій в Україні: огляд подій 28-30 червня
18:50
Сбербанк
Акції Сбербанку впали на 7% після відмови установи сплачувати дивіденди
18:46
Андріївська церква в Києві
Україна здобула премії Євросоюзу в галузі культурної спадщини
18:39
Нафтогаз нарощує обсяги поставки нафтопродуктів
Нафтогаз у липні планує збільшити імпорт пального до 15,6 тис. тонн, - Вітренко
18:33
Обстріляні будинки в Бахмуті
Окупанти обстріляли Донеччину – двоє вбитих, поранена 5-річна дитина
18:31
Джастін Трюдо
Канада надасть Україні 39 бронемашин бойової підтримки, - Трюдо
18:20
95 окрема десантно-штурмова бригада
95-та бригада ДШВ показала, як знищує російську колону з боєкомплектом
18:20
росія хакер
Україну атакують хакери, яких фінансує Росія, - Держспецзв'язку
18:02
окупанти
"Демобилизация стоит $20 тис.": окупанти готові платити, аби втекти з війни, - перехоплення СБУ
17:53
Ексклюзив
Президент США Джо Байден
Системи ППО, наступальна зброя: Байден анонсував допомогу Україні на $800 млн і прокоментував можливі терміни завершення війни
17:53
обстріл ракета
На Харківщині від обстрілу окупантами селища Печеніги загинув 50-річний чоловік, поранено літню жінку, - селищний голова
17:51
Ольга Стефанішина
НАТО не вистачає колективної рішучості перетнути червоні лінії Росії, - Стефанішина
17:43
Ексклюзив
Тетяна Чорновол
"Стугна" зупинила танкову атаку ворога - це можна вносити у хрестоматію, - командир ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол
17:41
Чехія продовжить виплачувати допомогу для українських біженців
17:39
R. Kelly
Американського співака Ар Келлі, володаря трьох "Греммі", засудили до 30 ув'язнення за сексуальне насильство
17:33
Емманюель Макрон саміт НАТО
Франція надасть Україні ще 6 самохідних артилерійських установок Caesar
17:33
Путін
Путін: Росія відкрита до діалогу щодо нерозповсюдження ядерної зброї
17:26
Чеський технічний університет
Чехія зменшить у себе присутність студентів з Росії та Білорусі
17:11
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Зеленський обговорив зі Штайнмаєром нарощування оборонної підтримки України
17:09
Придністров'я
У Придністров'ї чоловіків агітують підписувати контракти з ЗС РФ, - розвідка
17:08
Джуді Демпсі
"Якщо Путін зруйнує Україну – нам всім можна збирати речі і йти з Європи", - Джуді Демпсі
16:59
біженці
Понад 5 млн українців стали біженцями, близько 16 млн потребують гуманітарної допомоги, - ООН
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV