Американці показали супутникові знімки Зміїного після втечі росіян

Знімки показала телекомпанія SkyNews.

На знімках видно дим від палаючих транспортних засобів і будівель у кількох місцях у північній частині острова Зміїний у Чорному морі.

30 червня окупанти покинули Зміїний, на острові пожежа.

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

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