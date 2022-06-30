Американці показали супутникові знімки Зміїного після втечі росіян
Аерокосмічна компанія Maxar Technologies опублікувала знімки українського острова Зміїний після того, як звідти втекли російські військові
Знімки показала телекомпанія SkyNews.
На знімках видно дим від палаючих транспортних засобів і будівель у кількох місцях у північній частині острова Зміїний у Чорному морі.
- 30 червня окупанти покинули Зміїний, на острові пожежа.
- 27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.
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