Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Острів Зміїний

Завершуючи екстрену евакуацію рашисти знищували військову техніку, документацію та майно. Ймовірно здійснено мінування місцевості, причалу та навколишніх вод біля острова.

Внаслідок наших ракетно-артилерійських ударів - знищено зенітно-ракетний комплекс “Тор”, один з маломірних катерів, причіп, що містив дизель-генератор, радіолокаційну станцію та польовий склад боєприпасів.

Самостійно рашисти при відступі підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор", реактивну систему залпового вогню “Торнадо-Г” та над морем втратили гелікоптер.

"Операція триває, забезпечення контролю над островом потребує ретельної перевірки та виключення провокацій. Сили оборони пильно моніторять ситуацію. Остаточні втрати противника уточнюються", - наголошують у "Півдні".

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та вразила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

29 червня українські сили продовжували військову операцію на острові Зміїному.

Російські загарбники вночі, 30 червня, поспіхом евакуювалися з острова Зміїного.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний представив відео, як українці вибивали загарбників зі Зміїного.

Також аерокосмічна компанія Maxar Technologies опублікувала знімки українського острова Зміїний після того, як звідти втекли російські військові.

30 червня президент України Володимир Зеленський сказав, що звільнення острова Зміїного значно обмежить дії окупантів.

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