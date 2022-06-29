В Чорному морі триває операція на острові Зміїному, - ОК "Південь"
Українські сили продовжують військову операцію на острові Зміїному
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"В Чорному морі триває операція на острові Зміїному. Вороже корабельне угруповання після шторму поповнилось 1 ВДК, продовжує погрожувати застосуванням понад півтора десятка крилатих ракет", - розповіли у "Півдні".
Також відзначають, що зараз краще уникати відпочинку на пляжі.
"Характерні обстріли узбережжя, післяштормова імовірність принесення до берегу морських мін та усвідомлення, що ворожа активність на південному напрямку відчайдушно нарощується є красномовним підтвердженням, що пляжний відпочинок зараз не на часі, що узбережжя – це зона небезпеки", - написали у звіті.
Звернення до українців
Не наражайте себе на біду, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, не сповіщайте ворога про наміри, дії та переміщення сил оборони. Зберігайте спокій і вірте в Перемогу!
- 29 червня на Миколаївщині російський агресор зі "смерчу" двічі завдав удар по Очаківу.
- На тимчасово окупованій території Херсонської області російські окупанти проводять ротацію військ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.35
Купівля 34.35Продаж 35.18
-
EUR
Купівля 35.84Продаж 37.05
- Актуальне
- Важливе