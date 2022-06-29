В Чорному морі триває операція на острові Зміїному, - ОК "Південь"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"В Чорному морі триває операція на острові Зміїному. Вороже корабельне угруповання після шторму поповнилось 1 ВДК, продовжує погрожувати застосуванням понад півтора десятка крилатих ракет", - розповіли у "Півдні".

Також відзначають, що зараз краще уникати відпочинку на пляжі.

"Характерні обстріли узбережжя, післяштормова імовірність принесення до берегу морських мін та усвідомлення, що ворожа активність на південному напрямку відчайдушно нарощується є красномовним підтвердженням, що пляжний відпочинок зараз не на часі, що узбережжя – це зона небезпеки", - написали у звіті.

Звернення до українців

Не наражайте себе на біду, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, не сповіщайте ворога про наміри, дії та переміщення сил оборони. Зберігайте спокій і вірте в Перемогу!

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