На Херсонщині триває ротація російських військ. Нові окупанти заселяються в будинки українців, які виїхали
На тимчасово окупованій території Херсонської області російські окупанти проводять ротацію військ
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"На Херсонщині ситуація в окупованих громадах напружена. У багатьох населених пунктах місцеві жителі розповідають про ротацію російської армії. Нові окупанти заселяються в будинки, чиї господарі виїхали. Продовжується мародерство і викрадення людей", - йдеться у звіті.
В ОК "Південь" також відзначили патріотичний настрій українців у Херсоні.
"Разом з тим рух спротиву окупаційній владі змушує колаборантів нервуватися. В День Конституції України всі вулиці Херсону були сповнені мотиваційними листівками, графіті і жовто-синіми стрічками, нагадуючи, що Херсон - це Україна", - розповіли у ЗСУ.
- 29 червня на Миколаївщині російський агресор зі "смерчу" двічі завдав удар по Очаківу.
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