Звільнення Зміїного значно змінює ситуацію в Чорному морі, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський сказав, що звільнення острова Зміїного значно обмежить дії окупантів
Про це він сказав під час вечірнього звернення.
"Острів Зміїний – це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі. Це ще не гарантує безпеку, це ще не гарантує, що ворог не повернеться. Але це вже значно обмежує дії окупантів. Крок за кроком ми витиснимо їх з нашого моря, з нашої землі, з нашого неба", - сказав президент.
Також президент подякував захисникам, які допомагали звільнити територію.
"Я вдячний Головному управлінню розвідки, бійцям "Альфи", вдячний нашим артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню "Олександрія", - сказав він.
За його словами, ситуація на Донбасі залишається найбільш жорсткою.
"Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається – вони дістали вже просто все зі своїх запасів, щоб бити по нам: по Луганщині, по Донеччині. Я вдячний кожному і кожній, хто захищає наші позиції в таких умовах. Це справжній героїзм", - додав він.
- 27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та вразила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.
- 29 червня Українські сили продовжували військову операцію на острові Зміїному.
- Російські загарбники вночі, 30 червня, поспіхом евакуювалися з острова Зміїного.
- Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний представив відео, як українці вибивали загарбників зі Зміїного.
- Також аерокосмічна компанія Maxar Technologies опублікувала знімки українського острова Зміїний після того, як звідти втекли російські військові.
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