Звільнення Зміїного значно змінює ситуацію в Чорному морі, - Зеленський

Про це він сказав під час вечірнього звернення.

"Острів Зміїний – це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в Чорному морі. Це ще не гарантує безпеку, це ще не гарантує, що ворог не повернеться. Але це вже значно обмежує дії окупантів. Крок за кроком ми витиснимо їх з нашого моря, з нашої землі, з нашого неба", - сказав президент.

Також президент подякував захисникам, які допомагали звільнити територію.

"Я вдячний Головному управлінню розвідки, бійцям "Альфи", вдячний нашим артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню "Олександрія", - сказав він.

За його словами, ситуація на Донбасі залишається найбільш жорсткою.

"Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається – вони дістали вже просто все зі своїх запасів, щоб бити по нам: по Луганщині, по Донеччині. Я вдячний кожному і кожній, хто захищає наші позиції в таких умовах. Це справжній героїзм", - додав він.

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та вразила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.

29 червня Українські сили продовжували військову операцію на острові Зміїному.

Російські загарбники вночі, 30 червня, поспіхом евакуювалися з острова Зміїного.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний представив відео, як українці вибивали загарбників зі Зміїного.

Також аерокосмічна компанія Maxar Technologies опублікувала знімки українського острова Зміїний після того, як звідти втекли російські військові.

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