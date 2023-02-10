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Росіяни знову обстріляли прикордоння Чернігівщини й Сумщини з артилерії

10 лютого, 2023 п'ятниця
13:58
війна з Росією обстріл

Російські окупанти 10 лютого вкотре обстріляли прикордонні райони Чернігівської та Сумської областей із мінометів і ствольної артилерії

Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

Згідно з повідомленням, із 08:40 до 08:45 було зафіксовано три приходи, ймовірно, з міномету 82 мм, в районі населеного пункту Порохонь, що на Сумщині.

З 09:20 до 09:25 було зафіксовано повторні приходи в районі цього населеного пункту.

"З 09:35 до 09:50 повідомили про 14 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Сеньківка (Чернігівщина, - ред.), - ідеться в повідомленні.

З 11:15 до 11:40 було зафіксовано сім приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі населеного пункту Студенок, що на Чернігівщині.

Про постраждалих пресслужба ОК "Північ" не повідомляє. Щодо руйнувань також інформації немає.

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