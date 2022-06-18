Росіяни зосередили всі резерви на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, та не мають успіху, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ситуація залишається складною. Зараз всі резерви, деякі навіть познімали з інших напрямків, відправили на два напрямки. Перший це Сєверодонецьк. Другий це напрямок Золоте, Попасна. Російська армія намагається виконати те, що вони в теорії вже зробили. Бо вони відзвітували, що Сєверодонецьк вони вже контролюють, але поки що вони там гинуть і поки тривають там бої. Реально, по факту, не захопили місто. Вони контролюють більшу частину, але не захопили повністю. Також вони намагаються контролювати відрізок траси Лисичанськ - Бахмут. Це теж в них не виходить", - сказав Сергій Гайдай.

За його словами, з людьми, які перебувають у сховищах підприємства "Азот", є зв'язок. Вони відмовились евакуюватись.

"З підприємством "Азот" є зв'язок. Їм пропонували багато разів виїхати, евакуюватись вони не хочуть. В нас є багато відеоматеріалу, де їм пропонують виїжджати, але вони не хочуть. Там знаходиться більше 500 людей, 568 було і 38 з них це діти", - повідомив очільник Луганської ВА.

Він сказав, що попри руйнування всіх мостів, що вели до Сєвєродонецька, комунікація з містом зберігається - є шляхи для евакуації та підвезення всього необхідного. Також Гайдай розповів, що Лисичанськ обстрілюються, але перебуває під контролем Збройних сил України. У місті відбувається "тиха" евакуація.

"Росіяни скидають бомби в укриття, вони обстрілюють лікарні та гуманітарні центри. Незважаючи на це кожного дня доставляють у Лисичанськ гуманітарні набори, їжу, медикаменти, фільтри для води і автомобілі. Нам вдається займатись евакуацією, але вона така "тиха". Ми не анонсуємо. Деякі не дуже розумні люди пропонували нам з рупорами їздити по вулицях і пропонувати виїхати з певної адреси. Це просто самогубство було б, тому що якщо б ми зібрали в одному місці місцевих жителів,то я даю гарантію 99%, що туди був би прильот і Росія звинуватила б Україну", - сказав Сергій Гайдай.

18 червня у Генштабі повідомили, що на Донеччині, в районі Краснопілля, російська армія намагалась провести розвідку боєм і зазнала втрат. Ворожі підрозділи намагаються закріпити у Метьолкіному, що у Луганській області.

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