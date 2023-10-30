Росіяни зранку вдарили по судноремонтному заводу Одещини: постраждали 2 людей
Уранці понеділка, 30 жовтня, російські окупанти атакували балістикою судноремонтний завод в Одеській області, унаслідок чого постраждали дві людини. На місці удару виникла пожежа
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Зазначається, що 62-річного чоловіка та жінку 57 років у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога.
Крім того, на території судноремонтного заводу Одеського району пошкоджено адміністративну будівлю та техніку підприємства. Рятувальники вже ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок атаки РФ.
За даними Сил оборони півдня України, для ранкової атаки по Одещині ворог застосував балістику, імовірно, ракету "Іскандер-М". Росіяни цілеспрямовано били по припортовій інфраструктурі.
Там зазначили, що двоє постраждалих були працівниками заводу.
Під час повітряної тривоги в Одеській області, о 08:30, у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
- Також уночі та вранці 30 жовтня російські війська завдали ударів по Херсонській області, унаслідок чого поранення отримала місцева мешканка.
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