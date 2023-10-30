Армія РФ атакувала Херсонщину: є постраждалі та руйнування
Уночі та вранці понеділка, 30 жовтня, російські війська завдали ударів по Херсонській області, унаслідок чого поранення отримали троє людей
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що близько 04:00 окупанти скинули чотири керовані авіабомби по селу Новоберислав.
Там пошкоджено оселі та господарчі будівлі. Минулося без постраждалих серед місцевих жителів.
Фото: Херсонська ОВА
Крім того, зранку під ворожим вогнем опинилося Козацьке. Через російський обстріл села поранення отримала 86-річна жінка. Зараз вона перебуває у лікарні. Чоловік 48 років із травмою ноги теж госпіталізований.
Також окупанти шість разів з авіації вдарили по двох населених пунктах Бериславського району. За даними Херсонської ОВА, у Томиній Балці під ворожим вогнем опинився житловий будинок. Легкі уламкові поранення отримав 70-річний чоловік.
У будинку пошкоджено вікна, фасад, дах, а також паркан.
- Цієї ж ночі росіяни вдарили по житловому сектору центру Херсону, внаслідок чого в одній з багатоповерхівок сталася пожежа. Одна людина загинула, троє поранено.
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