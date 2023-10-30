Армія РФ атакувала Херсонщину: є постраждалі та руйнування

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що близько 04:00 окупанти скинули чотири керовані авіабомби по селу Новоберислав.

Там пошкоджено оселі та господарчі будівлі. Минулося без постраждалих серед місцевих жителів.

Фото: Херсонська ОВА

Крім того, зранку під ворожим вогнем опинилося Козацьке. Через російський обстріл села поранення отримала 86-річна жінка. Зараз вона перебуває у лікарні. Чоловік 48 років із травмою ноги теж госпіталізований.

Також окупанти шість разів з авіації вдарили по двох населених пунктах Бериславського району. За даними Херсонської ОВА, у Томиній Балці під ворожим вогнем опинився житловий будинок. Легкі уламкові поранення отримав 70-річний чоловік.

У будинку пошкоджено вікна, фасад, дах, а також паркан.