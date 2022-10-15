Росіяни зранку завдали ракетного удару по Київщині
Уранці 15 жовтня окупанти завдали ракетного удару по одній із громад Київщини
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Ракетний удар по одній із громад області. Усі служби працюють, рятувальники на місці. Попередньо без жертв", - ідеться в повідомлені.
- Уранці 15 жовтня росіяни також вдруге за добу обстріляли ракетами Запоріжжя. Пошкоджено об'єкт інфраструктури.
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