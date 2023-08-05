Росіяни звинуватили Україну в атаці дроном по Курській області РФ

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

"З українського безпілотника скинули в Рильськ вибухові пристрої. На щастя постраждалих немає", - написав Старовойт.

За його словами, вибуховий пристрій нібито пошкодив дві адміністративні будівлі. Також вибиті вікна в Покровському храмі.

Старовойт зауважив, що на місці працюють представники силових структур та слідчих органів.