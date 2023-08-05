Росіяни звинуватили Україну в атаці дроном по Курській області РФ
У п'ятницю, 4 серпня, У Курській області, що в Росії, пролунали вибухи. Безпілотник нібито скинув бомбу на місто Рильськ, пошкоджено дві адміністративні будівлі
Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.
"З українського безпілотника скинули в Рильськ вибухові пристрої. На щастя постраждалих немає", - написав Старовойт.
За його словами, вибуховий пристрій нібито пошкодив дві адміністративні будівлі. Також вибиті вікна в Покровському храмі.
Старовойт зауважив, що на місці працюють представники силових структур та слідчих органів.
- 5 серпня в районі Кримського мосту пролунали потужні вибухи, які імовірно спричинені морськими дронами - Росія заявляє про влучання у танкер і звинувачує в атаці Україну.
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