Росіянин Мусаєв став тіньовим власником усього Forbes, - Washington Post
Ексспівробітник уряду Москви, російський забудовник та інвестор дагестанського походження Магомед Мусаєв повністю придбав медіаконгломерат Forbes
Про це із посиланням на наявні у її розпорядженні п'ять аудіозаписів і відеозапис, де є зізнання з боку підприємця, пише газета The Washington Post.
"Я щойно купив глобальний Forbes. Ви розумієте, коли у вас в руках ключ від найавторитетнішого світового бренду, цей ключ дасть мені доступ до будь-кого", - заявляє Мусаєв на одному із записів.
Формально угоду оформлено на американця Остіна Рассела. Згідно із документами, це він сплатив 800 мільйонів доларів за контрольний пакет Forbes.
Продавцем виступила гонконзька компанія Integrated Whale Media Investments (IWMI), яка купила Forbes Media у родини Форбс ще 2014 року.
На прохання The Washington Post прокоментувати інформацію про його пряму причетність до угоди Мусаєв назвав таке твердження "абсолютною нісенітницею".
- 2018 року ним було викуплено Forbes Russia.
- Магомед Мусаєв є зятем Рамазана Абдулатіпова, колишнього підконтрольного Кремлю президента Дагестану (РФ).
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