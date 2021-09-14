Росіянка, з якою фотографувалася Магучіх, відмовилася від зустрічі з Путіним

Про це повідомляє Чемпіонат.

За словами Ласіцкене, вона відмовилася від зустрічі з Путіним, який приймав олімпійців 11 вересня у Кремлі, оскільки їй довелося б заради неї просидіти тиждень на карантині та відмовитися від участі у заключних змаганнях сезону.

"Захід в Кремлі означав би для мене відмову від всіх вересневих турнірів, в тому числі і фіналу "Діамантової ліги" в Цюриху. Але участь в цих змаганнях була дуже важливою для мене в плані підготовки до найбільших стартів наступного сезону: чемпіонатів світу та Європи. Всі все розуміють, тому ми спокійно поїхали в свою закордонну подорож на п'ять стартів поспіль", - сказала Ласіцкене ТАСС.

Під час Олімпіади у Токіо спільне фото переможниці змагань у стрибках у висоту Марії Ласіцкене та бронзової медалістки Ярослави Магучіх спровокував скандал в Україні. Легкоатлетки знову знялися разом у вересні після фіналу "Діамантової ліги".

9 вересня навколо Ярослави Магучіх виник новий скандал, після того, як вона знову сфотографувалась з Марією Ласіцкене після фіналу "Діамантової ліги".

Після цього Магучіх заявила, що знялася з росіянкою Ласіцкене на прохання Каміли Ліцвінко з Польщі.

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