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Росіянка, з якою фотографувалася Магучіх, відмовилася від зустрічі з Путіним

14 вересня, 2021 вiвторок
10:08
Спорт Ярослава Магучіх

Російська легкоатлетка Марія Ласіцкене відмовилася від зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заради участі у заключних змаганнях сезону

Про це повідомляє Чемпіонат

За словами Ласіцкене, вона відмовилася від зустрічі з Путіним, який приймав олімпійців 11 вересня у Кремлі, оскільки їй довелося б заради неї просидіти тиждень на карантині та відмовитися від участі у заключних змаганнях сезону. 

"Захід в Кремлі означав би для мене відмову від всіх вересневих турнірів, в тому числі і фіналу "Діамантової ліги" в Цюриху. Але участь в цих змаганнях була дуже важливою для мене в плані підготовки до найбільших стартів наступного сезону: чемпіонатів світу та Європи. Всі все розуміють, тому ми спокійно поїхали в свою закордонну подорож на п'ять стартів поспіль", - сказала Ласіцкене ТАСС.

Під час Олімпіади у Токіо спільне фото переможниці змагань у стрибках у висоту Марії Ласіцкене та бронзової медалістки Ярослави Магучіх спровокував скандал в Україні. Легкоатлетки знову знялися разом у вересні після фіналу "Діамантової ліги". 

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Володимир Путін
Олімпіада-2020
легка атлетика
стрибки у висоту
Діамантова ліга
Ярослава Магучіх
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