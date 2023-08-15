Російська армія обстріляла Новодмитрівку на Херсонщині: поранено чоловіка
У вівторок, 15 серпня, російські окупанти завдали удару по селу Новодмитрівка Херсонської області. Внаслідок атаки отримав поранення один мешканець, є руйнування цивільної інфраструктури
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що приблизно о 16:00 ворог здійснив декілька обстрілів населеного пункту. Зафіксовано близько дванадцяти влучань.
Внаслідок російської атаки на Новодмитрівку отримав поранення 71-річний чоловік. Під час обстрілу він перебував на подвірʼї свого будинку. У стані середньої тяжкості його шпиталізували.
Крім цього, у селі пошкоджено щонайменше десять житлових будинків.
- У ніч на 15 серпня армія РФ здійснила масштабну ракетну атаку на Україну. Наразі відомо про влучання по будинках та підприємствах у Дніпрі, Львові, Луцьку та Смілі на Черкащині. Унаслідок атаки є загиблі, постраждалі та руйнування. Детальніше - читайте за посиланням.
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