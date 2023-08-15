Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що приблизно о 16:00 ворог здійснив декілька обстрілів населеного пункту. Зафіксовано близько дванадцяти влучань.

Внаслідок російської атаки на Новодмитрівку отримав поранення 71-річний чоловік. Під час обстрілу він перебував на подвірʼї свого будинку. У стані середньої тяжкості його шпиталізували.

Крім цього, у селі пошкоджено щонайменше десять житлових будинків.