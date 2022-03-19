Російська армія повністю зруйнувала село на Житомирщині, - міськрада Овруча

Про це повідомила Овруцька міська рада.

"Сьогодні, о 10:00, з гелікоптера було розстріляно с. Привар Овруцької громади. Село повністю зруйноване. Загиблих немає, адже мешканці села переховувались у підвалах", - йдеться у повідомленні.



