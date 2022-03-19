Російська армія повністю зруйнувала село на Житомирщині, - міськрада Овруча
Російські війська ударами з гелікоптера повністю зруйнували село Привар Овруцької громади на Житомирщині
Про це повідомила Овруцька міська рада.
"Сьогодні, о 10:00, з гелікоптера було розстріляно с. Привар Овруцької громади. Село повністю зруйноване. Загиблих немає, адже мешканці села переховувались у підвалах", - йдеться у повідомленні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе