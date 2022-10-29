Російська авіація обстріляла звільнені населені пункти Бериславського району
У п'ятницю, 28 жовтня, в Херсонській області російська авіація вдарила по нещодавно звільнених населених пунктах Бериславського району
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Загалом, за добу, 28 жовтня, російська авіація 8 разів атакувала позиції ЗСУ на південному фронті та звільнені на початку жовтня населені пункти Бериславського району.
"Мінометним вогнем ворог продовжує тероризувати портову акваторію Очакова. Без людських втрат. Також тримає в напрузі Нікопольщину. По Марганецькій громаді вдарив з "Урагану". Реактивні снаряди влучили в прибережну зону водосховища. Без втрат та руйнування інфраструктури", - додали у "Півдні".
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