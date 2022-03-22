Російська авіація скинула на Маріуполь 2 потужні бомби, - полк "Азов"

Про це полк Азов повідомив у Телеграм-каналі.



"Ворог продовжує цинічно нищити український Маріуполь. Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби", – йдеться у повідомленні.



Внаслідок бомбардувань місто зазнало ще більших руйнувань.



"Вже вкотре стає зрозуміло, що окупантів не цікавить місто Маріуполь, вони хочуть зрівняти його з землею та зробити з нього попелище мертвої землі", – прокоментував "Азов".

Нагадаємо, уряд оголосив про 3 гуманітарні коридори у Маріуполь на 22 березня.