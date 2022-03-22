Російська авіація скинула на Маріуполь 2 потужні бомби, - полк "Азов"
Окупантів не цікавить місто Маріуполь, вони прагнуть зробити з нього попелище
Про це полк Азов повідомив у Телеграм-каналі.
"Ворог продовжує цинічно нищити український Маріуполь. Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок бомбардувань місто зазнало ще більших руйнувань.
"Вже вкотре стає зрозуміло, що окупантів не цікавить місто Маріуполь, вони хочуть зрівняти його з землею та зробити з нього попелище мертвої землі", – прокоментував "Азов".
Нагадаємо, уряд оголосив про 3 гуманітарні коридори у Маріуполь на 22 березня.
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