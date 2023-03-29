Російська економіка починає зазнавати краху, – The Wall Street Journal

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що перші місяці російського вторгнення в Україну минулого року спричинили зростання цін на нафту і природний газ, що принесло Москві величезні прибутки, проте ці дні минули.

Війна триває вже другий рік, а західні санкції стають дедалі жорсткішими, державні доходи Росії скорочуються, а її економіка перейшла на траєкторію нижчих темпів зростання, ймовірно, на довгострокову перспективу.

Найбільші експортні товари країни – газ і нафта – втратили основних клієнтів. У той же час рубль впав більш ніж на 20% з листопада по відношенню до долара.

Робоча сила скоротилася, оскільки молодь йде на фронт або тікає з країни через побоювання бути призваною до армії. Також невизначеність стримує інвестиції в бізнес.

"Російська економіка вступає в довгострокову регресію", – прогнозує Олександра Прокопенко, колишній чиновник Центрального банку Росії, яка залишила країну невдовзі після вторгнення.

Російський мільярдер Олег Дерипаска попередив цього місяця, що в Росії закінчуються гроші.

Більшість потоків російського газу до Європи припинилися, і після початкового стрибка світові ціни на газ різко впали. Зараз Москва заявляє, що скоротить видобуток нафти на 5% до червня порівняно з попереднім рівнем. Вона продає свою нафту за зниженими цінами у порівнянні зі світовими.

Як наслідок, за перші два місяці цього року енергетичні доходи уряду РФ впали майже наполовину порівняно з минулим роком, а бюджетний дефіцит поглибився.