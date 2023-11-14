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Російська фірма хотіла орендувати судна Дунайського пароплавство: їй відмовили

14 листопада, 2023 вiвторок
05:57
Економіка порт "Усть-Дунайськ"

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (УДП) відхилило пропозицію російської туристичної компанії передати їй у тайм-чартер свій пасажирський флот

Про це повідомила пресслужба УДП у фейсбуці.

УДП останній рік постійно працює над тим, щоб перезавантажити роботу пасажирського флоту. Пароплавство шукає надійного партнера, готового взяти в управління теплоходи, й проводить перемовини з компаніями з Угорщини, Австрії, Словаччини, іншими міжнародними партнерами.

"Несподівано минулого тижня отримуємо лист від… "Самарського бюро путешествий и экскурсий". Пишуть, що готові брати на п’ять років у тайм-чартер наші теплоходи, витрати на підготовку до навігації беруть на себе. Інформацію щодо дуже допитливого бюро подорожей з Самари передаємо СБУ. Цікаво, що і кому вони ще пропонують", - повідомила пресслужба.

УДП має на балансі чотири пасажирські теплоходи – "Дніпро", "Волга", "Україна" та "Молдавія", а також прогулянковий теплохід "Євгеній Косяков". Старі "Дніпро" та "Волга" вже давно не мають попиту, перебувають в Ізмаїлі та використовуються як тимчасове житло. "Молдавія" та "Україна", які пароплавство після початку повномасштабного російського військового вторгнення перебазувало до австрійського Лінца, ще здатні працювати на річкових круїзах, але потребують чималих інвестицій.

  • Країни басейну Дунаю схвалили проєкт резолюції про засудження агресії РФ, зокрема атак на українські порти Рені та Ізмаїл, внаслідок яких виникають екологічні ризики для річки Дунай.
санкції проти Росії
Війна з Росією
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