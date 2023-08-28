Країни басейну Дунаю засудили атаки Росії на українські порти через серйозні екологічні ризики

Про це повідомляє міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

На нараді секретаріату Міжнародної комісії з захисту річки Дунай були присутні делегації 14 країн – Німеччини, Чехії, Австрії, Словаччини, Угорщини, Словенії, Хорватії, Сербії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Румунії, Молдови, України, а також представників Єврокомісії.

Країни обговорили, як спільно посилити моніторинг Дунайських вод у разі повторних атак:

за допомогою супутникових знімків, даних моніторингу та моделей для розуміння поширення забруднення Дунаю нафтопродуктами чи іншими хімічними сполуками;

Україна бере активну участь в системі аварійного оповіщення в басейні Дунаю. Це дає можливість іншим країнам майже миттєво отримувати оповіщення про загрози;

у рамках роботи комісії спільно з Україною та Румунією буде розроблено план надзвичайних дій з ліквідації забруднення вод в дельті Дунаю, яка є світовою природоохоронною спадщиною.

У Міндовкілля зазначили, що ситуація потребує розробки заходів із попередження забруднення вод Дунаю в разі подальших атак Росії.

Учасники зустрічі схвалили проєкт декларації, що засуджує російську агресію проти українських портів та наголошує на важливості захисту довкілля Дунаю.