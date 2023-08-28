Країни басейну Дунаю засудили атаки Росії на українські порти через серйозні екологічні ризики
Країни басейну Дунаю схвалили проєкт резолюції про засудження агресії РФ, зокрема атак на українські порти Рені та Ізмаїл, внаслідок яких виникають екологічні ризики для річки Дунай
Про це повідомляє міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.
На нараді секретаріату Міжнародної комісії з захисту річки Дунай були присутні делегації 14 країн – Німеччини, Чехії, Австрії, Словаччини, Угорщини, Словенії, Хорватії, Сербії, Чорногорії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Румунії, Молдови, України, а також представників Єврокомісії.
Країни обговорили, як спільно посилити моніторинг Дунайських вод у разі повторних атак:
- за допомогою супутникових знімків, даних моніторингу та моделей для розуміння поширення забруднення Дунаю нафтопродуктами чи іншими хімічними сполуками;
- Україна бере активну участь в системі аварійного оповіщення в басейні Дунаю. Це дає можливість іншим країнам майже миттєво отримувати оповіщення про загрози;
- у рамках роботи комісії спільно з Україною та Румунією буде розроблено план надзвичайних дій з ліквідації забруднення вод в дельті Дунаю, яка є світовою природоохоронною спадщиною.
У Міндовкілля зазначили, що ситуація потребує розробки заходів із попередження забруднення вод Дунаю в разі подальших атак Росії.
Учасники зустрічі схвалили проєкт декларації, що засуджує російську агресію проти українських портів та наголошує на важливості захисту довкілля Дунаю.
- У ніч на 24 липня росіяни атакували дронами-камікадзе порт Рені на Одещині, внаслідок чого було поранено 7 людей та зруйновано ангар із зерном. Через атаку біля Ізмаїла зупинилося близько 29 суден, зокрема танкери, які перевозили хімічні речовини.
- У ніч на 2 серпня загарбики також ударили безпілотниками по Одещині, зруйнувавши Ізмаїльський морський вокзал та пошкодивши елеватори, 15 квартир і приватні будинки.
- У ніч на 16 серпня окупанти знову вдарили дронами-камікадзе по порту Рені.
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