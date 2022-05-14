Російська окупаційна "влада" намагається включити Херсон до складу РФ, - британська розвідка

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.



"Той факт, що Росії вдалося лише встановити проросійське місцеве керівництво в Херсоні, підкреслює неспроможність російського вторгнення досягнути політичних цілей в Україні", - зазначають там.

Ймовірно, якщо Росія проведе "референдум" про вступ до РФ у Херсоні, вона маніпулюватиме результатами, щоб показати явну більшість за вихід з України. Що викличе ще більшу демонстрацію неприйняття російської окупації серед мешканців Херсонської області.

Нагадаємо, на Херсонщині російські окупанти під виглядом "перепису населення" намагаються повторити сценарій 2014 року в Криму.

13 травня у селі Щасливцеве Генічеського району окупаційна влада повідомила про початок так званого перепису населення.

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