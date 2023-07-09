Спершу з таким твердженням виступив російський інформаційно-пропагандистський ТГ-канал Mash.

"ЗСУ намагалися атакувати ракетами Десногорську атомну станцію у Смоленській області та військовий аеродром у Калузькій", - зазначив Mash.

"Імовірно, британськими Storm Shadow", - додали автори повідомлення.

"Обидва снаряди збила російська ППО - у небі над селищем Битош Брянської області близько 14:00", - наголосили у згаданому ТГ-каналі.

Після цього дане повідомлення практично без змін передрукував сайт Pravda.ru, звідки воно стало поширюватися рештою подібних ресурсів.

О 19:39 на інформацію про начебто збиття української ракери, що могла рухатися в бік АЕС на Смоленщині, відреагував російський експрезидент Дмитро Медведєв.

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"Якщо підтвердиться спроба атаки натовськими ракетами Смоленської (Десногорської) АЕС, необхідно розглядати сценарій одночасного російського удару по Південно-Українській АЕС, Рівненській АЕС та Хмельницькій АЕС, а також по ядерних об'єктах у Східній Європі. Тут вже нема чого соромитися", - заявив він у себе в телеграмі.

Разом з тим, смоленська журналістка Світлана Савенок, що веде блог "Смолесньке інформбюро", повідомлення про ніби як рух української ракети в бік тамтешньої атомної електростанції назвала фейком.

"Не є достовірною інформацією", - наголосила вона.