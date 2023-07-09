Російська пропаганда каже про ракету в бік АЕС на Смоленщині. Медведєв загрожує "одночасними ударами" по ядерним об'єктам в Україні
Ввечері у неділю, 9 липня 2023 року, прокремлівські видання й телеграм-канали стали поширювати повідомлення, присвячене начебто спробі України вдарили до Десногорській АЕС на території Смоленської області РФ
Спершу з таким твердженням виступив російський інформаційно-пропагандистський ТГ-канал Mash.
"ЗСУ намагалися атакувати ракетами Десногорську атомну станцію у Смоленській області та військовий аеродром у Калузькій", - зазначив Mash.
"Імовірно, британськими Storm Shadow", - додали автори повідомлення.
"Обидва снаряди збила російська ППО - у небі над селищем Битош Брянської області близько 14:00", - наголосили у згаданому ТГ-каналі.
Після цього дане повідомлення практично без змін передрукував сайт Pravda.ru, звідки воно стало поширюватися рештою подібних ресурсів.
О 19:39 на інформацію про начебто збиття української ракери, що могла рухатися в бік АЕС на Смоленщині, відреагував російський експрезидент Дмитро Медведєв.
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"Якщо підтвердиться спроба атаки натовськими ракетами Смоленської (Десногорської) АЕС, необхідно розглядати сценарій одночасного російського удару по Південно-Українській АЕС, Рівненській АЕС та Хмельницькій АЕС, а також по ядерних об'єктах у Східній Європі. Тут вже нема чого соромитися", - заявив він у себе в телеграмі.
Разом з тим, смоленська журналістка Світлана Савенок, що веде блог "Смолесньке інформбюро", повідомлення про ніби як рух української ракети в бік тамтешньої атомної електростанції назвала фейком.
"Не є достовірною інформацією", - наголосила вона.
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