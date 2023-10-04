Російська пропаганда поширила новий фейк: у "ДНР" викрили підпільний цех "Азова"
Росіяни заявляють, що на території "ДНР" нібито викрили підпільний цех "Азова" з виробництва вибухівки
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
"У "ДНР" знайшли цех забороненого в Росії батальйону "Азов", де націоналісти виробляли саморобні вибухові пристрої, які неможливо було знешкодити. Цех був оснащений верстатами та інструментами для зміни конструкції різних боєприпасів та їхнього маскування під побутові предмети", - відеофрагмент з цим "викриттям" поширює один з пропагандистських телеграм-каналів.
У Центрі пояснюють, що першим пунктом, який вказує на фейковість цього відео, є банер/вивіска з написом "Азов" на всю стіну "підпільного цеху" в так званій ДНР.
"У дописі також кажуть про цех, але приміщення, в якому начебто проводять обшук, за розміром більше нагадує гараж, максимум невелику побутову будівлю типу сараю. Водночас "цех", як переконує пропаганда, був обладнаний верстатами, але в кадрі немає жодного верстата. Лише завалені металевим брухтом два столи", - додали у SPRAVDI.
У пропагандистському вкиді росіяни також називають "Азов" батальйоном, хоча "Азов" – це вже бригада.
- Равійніше росіяни також поширювали фейк, нібито ЗСУ почали складати озброєння на Хмельницькій і Рівненській АЕС.
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