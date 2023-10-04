Російська пропаганда поширила новий фейк: у "ДНР" викрили підпільний цех "Азова"

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

"У "ДНР" знайшли цех забороненого в Росії батальйону "Азов", де націоналісти виробляли саморобні вибухові пристрої, які неможливо було знешкодити. Цех був оснащений верстатами та інструментами для зміни конструкції різних боєприпасів та їхнього маскування під побутові предмети", - відеофрагмент з цим "викриттям" поширює один з пропагандистських телеграм-каналів.

У Центрі пояснюють, що першим пунктом, який вказує на фейковість цього відео, є банер/вивіска з написом "Азов" на всю стіну "підпільного цеху" в так званій ДНР.

"У дописі також кажуть про цех, але приміщення, в якому начебто проводять обшук, за розміром більше нагадує гараж, максимум невелику побутову будівлю типу сараю. Водночас "цех", як переконує пропаганда, був обладнаний верстатами, але в кадрі немає жодного верстата. Лише завалені металевим брухтом два столи", - додали у SPRAVDI.

У пропагандистському вкиді росіяни також називають "Азов" батальйоном, хоча "Азов" – це вже бригада.