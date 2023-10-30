Російська ПВК "Редут" вербує жінок для залучення у війну проти України, - британська розвідка
Російська приватна військова компанія "Редут", яка спонсорується головним управлінням розвідки РФ, вербує жінок, щоб відправити їх на фронт в Україну
Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що нещодавно у Росії поширювали рекламні оголошення в соцмережах закликали новобранців приєднатися до батальйону "Борз", який входить до складу російської ПВК "Редут". Там закликали жінок працювати снайперами та операторами безпілотників.
У британській розвідці припускають, що "Редут" безпосередньо спонсорується головним управлінням розвідки Росії.
Там нагадали, що у березні 2023 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в Україні дислоковано 1100 жінок. За його совами, це становить приблизно 0,3% усієї чисельності окупаційних військ.
"Як зазначається в рекламі "Редута", наразі вони виконують здебільшого функції медичного забезпечення та громадського харчування", - наголошують у міністерстві оборони Великобританії.
Водночас залишається незрозумілим, чи спробують офіційні сили оборони Росії створити більше бойових ролей для жінок.
"Під час поточного конфлікту жінки рідко брали участь у боях на передовій у проросійських силах; проте під час Другої світової війни в радянських військах існувала сильна традиція жінок-снайперів та інших бойових підрозділів", - додає британська розвідка.
- Напередодні повідомлялося, що ПВК "Редут" на території Росії вербує найманців під виглядом добровольців, у тому числі колишніх вагнерівців. Зараз ПВК налічує понад 7000 осіб.
- Тим часом Росгвардія набирає колишніх бойовиків приватної військової кампанії "Вагнера" в чеченські підрозділи спецзагонів "Ахмат".
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