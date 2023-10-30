Російська ПВК "Редут" вербує жінок для залучення у війну проти України, - британська розвідка

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.



Зазначається, що нещодавно у Росії поширювали рекламні оголошення в соцмережах закликали новобранців приєднатися до батальйону "Борз", який входить до складу російської ПВК "Редут". Там закликали жінок працювати снайперами та операторами безпілотників.

У британській розвідці припускають, що "Редут" безпосередньо спонсорується головним управлінням розвідки Росії.



Там нагадали, що у березні 2023 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в Україні дислоковано 1100 жінок. За його совами, це становить приблизно 0,3% усієї чисельності окупаційних військ.

"Як зазначається в рекламі "Редута", наразі вони виконують здебільшого функції медичного забезпечення та громадського харчування", - наголошують у міністерстві оборони Великобританії.



Водночас залишається незрозумілим, чи спробують офіційні сили оборони Росії створити більше бойових ролей для жінок.



"Під час поточного конфлікту жінки рідко брали участь у боях на передовій у проросійських силах; проте під час Другої світової війни в радянських військах існувала сильна традиція жінок-снайперів та інших бойових підрозділів", - додає британська розвідка.