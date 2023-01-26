Одним з перших про це повідомило видання NTV.

За інформацією видання, в судно під прапором Туреччини в українському порту Херсон увечері 24 січня влучила російська ракета. Після влучання в рубці спалахнула пожежа. Проте, оскільки в момент атаки на борту не було екіпажу, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Також про влучання в турецький корабель увечері 24 січня написало видання Turk Deniz Media.

"Учора о 21:00 у Херсонському порту в Україні підбили на турецьке судно Tuzla. Корабель під прапором Вануату під назвою Tuzla управляється компанією Çayeli Shipping. Внаслідок нападу сталася пожежа на капітанському містку", - йдеться в повідомленні. Також медіа додає, що перед тим вранці внаслідок обстрілу було пошкоджено корабель Ferahnaz.

Видання процитувало заступника голови асоціації власників і операторів каботажних суден (KOSDER) Хакана Чендіка. Він зазначив, що пожежники в порту не змогли зайти на "Тузлу", оскільки місто та порт зазнали ракетного обстрілу. Турецького персоналу на борту корабля не було. Азербайджанський капітан сховався на іншому кораблі тієї ж компанії.

Хакан Чендік додав, що судна, які застрягли в порту Херсона, планується вивезти найближчим часом: "Ми очікуємо, що кораблі та їхній персонал безпечно покинуть територію якнайшвидше".

Інформацію про те, що судно, що належить Туреччині, було вражене ракетою в порту південноукраїнського міста Херсона, викликавши пожежу, підтвердило й видання Reuters.

"Ракета влучила у місток судна під назвою Tuzla у вівторок, повідомила морська охоронна компанія Ambrey, викликавши пожежу. На відео видно, як полум'я охопило командну кімнату корабля", - пише Reuters.

Медіа додає, що місце перебування корабля змогли підтвердити за кораблями та будівлями, які видно на відео: вони збігаються з файлами та супутниковими зображеннями місцевості. Водночас Reuters не зміг незалежно підтвердити дату зйомки відео.

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