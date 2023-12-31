Російська ракета поцілила у будинок відомої одеської піаністки: жінка була на гастролях за кордоном

Про це повідомила подруга піаністки Дар'я Арцибор на сторінці у Facebook.

Жінка зазначила, що це був старовинний триповерховий будинок на Картамишевській та додала, що піаністка не була вдома лише тому, що знаходилася в іншій країні, даючи концерти.

Будинок Світлани васильченко зазнав значних руйнувань, і, оскільки він не мав офіційного статусу історичної пам'ятки, його, ймовірно, знесуть.

"У цій квартирі хто тільки не зупинявся. Свєта радо приймала всіх. Інколи Свєти не було, і тоді це робила сама квартира. У цьому будинку були мої друзі з багатьох країн світу, не лише з України. Тут завжди було по-особливому магнетично, спокійно і щасливо", - написала Дар'я Арцибор.

Фото: Дар'я Арцибор