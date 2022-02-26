Російська ракета влучила в багатоповерхівку на столичному проспекті Лобановського
Приблизно о 08:00 суботи, 26 лютого 2022 року, російська ракета вдарила по житловому багатоповерховому будинку, розташованому на вулиці Лобановського Солом'янського району міста Києва
Про це заявив столичний мер Віталій Кличко, інформує Еспресо.TV.
"У житловий будинок на вул. Лобановського, 6а влучила ракета. Аварійно- рятувальні служби слідують туди", - зазначив міський голова Києва.
На підтвердження своїх слів він навів відповідне фото.
Як уточнює Державна служба України з надзвичайних ситуацій, йдеться про багатоповерховий житловий будинок на проспекті Лобоновського 6 А.
Постраждав 17-18 поверх.
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За попередніми даними, загиблих та поранених внаслідок влучення немає.
Проводиться евакуація.
Момент влучення
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