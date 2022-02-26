Російська ракета влучила в багатоповерхівку на столичному проспекті Лобановського

Про це заявив столичний мер Віталій Кличко, інформує Еспресо.TV.



"У житловий будинок на вул. Лобановського, 6а влучила ракета. Аварійно- рятувальні служби слідують туди", - зазначив міський голова Києва.



На підтвердження своїх слів він навів відповідне фото.





Як уточнює Державна служба України з надзвичайних ситуацій, йдеться про багатоповерховий житловий будинок на проспекті Лобоновського 6 А.





Постраждав 17-18 поверх.



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За попередніми даними, загиблих та поранених внаслідок влучення немає.





Проводиться евакуація.





Момент влучення





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