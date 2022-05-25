Російська ракета влучила в ТРЦ у центрі Запоріжжя
Росія ракетним ударом пошкодила запорізький ТРЦ "Аврора"
Про це повідомив речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв у фейсбук.
"Удару зазнали Шевченківській та Олександрівській райони. Дуже багато інфраструктури міста, магазинів пошкоджено. Одна з крилатих ракет, яку окупанти випустили по Запорожжю, влучила в ТЦ "Аврора", - сказав він.
Хоча зовні шестиповерхова будівля здається відносно цілою, всередині вона зазнала значних руйнувань.
Росташований у центральній частині міста ТРЦ "Аврора" має близько сотні крамниць, які загалом займають 13,5 тис. кв. м. Від початку повномасштабного вторгнення ТРЦ був зачинений.
Нагадаємо, вранці 25 травня окупанти вдарили крилатими ракетами по Запоріжжю. Одну з них вдалося збити ППО. 62 будинки пошкоджено.
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