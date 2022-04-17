Російська ракета зруйнувала кухню гуманітарної ініціативи "World Central Kitchen" у Харкові

Про це повідомляє виконавчий директор World Central Kitchen Нейт Мук.



"Ось така реальність - приготування їжі - це героїчний акт хоробрості", - зауважив Мук.

Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу у Харкові було 23 обстріли та ракетний удар. Загинули троє цивільних, 31 – поранений.

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Відомо, що ракетний удар забрав життя однієї людини, ще четверо співробітників ініціативи отримали поранення."Робота не припиняється! Сьогодні команда ресторану перевозить всі харчові продукти та непошкоджене обладнання в інше місце кухні в Харкові. Постраждалий персонал почувається добре, і вся команда хоче продовжувати готувати", - наголосив Мук.