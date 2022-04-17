Російська ракета зруйнувала кухню гуманітарної ініціативи "World Central Kitchen" у Харкові
Гуманітарна ініціатива "World Central Kitchen" у Харкові постраждала від ракетного удару, який забрав життя одної людини й поранив чотирьох
Про це повідомляє виконавчий директор World Central Kitchen Нейт Мук.
"Ось така реальність - приготування їжі - це героїчний акт хоробрості", - зауважив Мук.
"Робота не припиняється! Сьогодні команда ресторану перевозить всі харчові продукти та непошкоджене обладнання в інше місце кухні в Харкові. Постраждалий персонал почувається добре, і вся команда хоче продовжувати готувати", - наголосив Мук.
- Нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу у Харкові було 23 обстріли та ракетний удар. Загинули троє цивільних, 31 – поранений.
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