Російська служба доставки більше не відправлятиме майно, яке солдати РФ награбували в Україні
Російська служба доставки CDEK відмовилася відправляти посилки з товарами, якщо відправник не може підтвердити право власності на них, для прикладу, надавши касовий чек із магазину
Про таке рішення служби доставки пише російське видання "Медуза" з посиланням на наказ гендиректора CDEK.
Через CDEK в Білорусі російські військові надсилали додому в Росію награбоване в Україні майно.
Співробітникам компанії наказали "перевіряти повноваження відправника на розпорядження товаром", тобто вимагати документи, що підтверджують право власності на товар. У разі ненадання таких документів клієнту будуть відмовляти у кур'єрських послугах.
Наказ, за інформацією "Медузи", розіслали до всіх підрозділів служби доставки. На сайті компанії сказано, що вона представлена у понад 67 тисячах населених пунктів у 27 країнах світу. Наказ набув чинності 5 квітня і діятиме "до видачі розпорядження про його скасування".
- У мережу злили 3-годинне відео з камери служби доставки, на якому російські мародери відправляють з Білорусі награбоване в Україні майно
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