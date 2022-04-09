Російська служба доставки більше не відправлятиме майно, яке солдати РФ награбували в Україні

Про таке рішення служби доставки пише російське видання "Медуза" з посиланням на наказ гендиректора CDEK.

Через CDEK в Білорусі російські військові надсилали додому в Росію награбоване в Україні майно.

Співробітникам компанії наказали "перевіряти повноваження відправника на розпорядження товаром", тобто вимагати документи, що підтверджують право власності на товар. У разі ненадання таких документів клієнту будуть відмовляти у кур'єрських послугах.

Наказ, за ​​інформацією "Медузи", розіслали до всіх підрозділів служби доставки. На сайті компанії сказано, що вона представлена ​​у понад 67 тисячах населених пунктів у 27 країнах світу. Наказ набув чинності 5 квітня і діятиме "до видачі розпорядження про його скасування".

У мережу злили 3-годинне відео з камери служби доставки, на якому російські мародери відправляють з Білорусі награбоване в Україні майно

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