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Російська влада вивезла в невідомому напрямку українців, які намагалися виїхати через РФ до Естонії, – міністр внутрішніх справ Ляенеметс

6 жовтня, 2022 четвер
01:18
Світ біженці з України на кордоні РФ з Естонією

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що українських біженців, які намагалися виїхати з окупованих районів через територію Росії до Естонії й зібралися біля південно-східного кордону країни з РФ, вивезли в невідомому напрямку на вантажних автомобілях

Про це повідомляє суспільний мовник Естонії.

"Раніше на кордоні чекали трохи більше тисячі людей, а сьогодні їх там уже немає – їх посадили на вантажівки й відвезли... Ми не знаємо, куди їх відвезли. Департамент поліції та прикордонної охорони наразі працює над отриманням цієї інформації", – сказав Ляенеметс у середу, 5 жовтня, в передачі "Uudis+" на радіостанції Vikerraadio.

Департамент поліції та прикордонної охорони (PPA) намагається отримати більше інформації щодо подальшої долі українців. За словами міністра, PPA використовує безпілотники, щоб з'ясувати, чи не відправила російська влада цих людей у зелену прикордонну смугу, як це зробила торік Білорусь на кордоні з Литвою та Латвією.

"Тисяча людей – уже досить багато, але ми до цього готові", – зауважив міністр, додавши, що PPA відпрацьовував такі ситуації.

У повідомленні додали, що російська влада перешкоджала виїзду українців до Естонії, затягуючи прикордонні процедури ще тоді, коли громадяни України перебували біля кордону Естонії. У підсумку біля південно-східного кордону Естонії утворилася черга, де люди чекали перетину кордону по кілька діб.

Ляенеметс зауважив, що Естонія може лише робити припущення про реальні причини такої ситуації. 

"Напевно, наказ усе це зробити прийшов зверху", – сказав він.

Міністр наголосив, що незаконним перетинам кордону мають запобігти у будь-якому випадку, і в рамках підготовки до цього нещодавно було також прийнято відповідні поправки до закону. 

"Це означає, що там буде поставлено реальний фізичний бар'єр, туди вийдуть люди (прикордонники – ред.), тобто цих людей фізично не пропускатимуть. І якщо там будуть ті, хто хоче подати клопотання про надання притулку, то можна або сказати їм іти на прикордонний перехід, або створити там якийсь тимчасовий пункт, де можна проводити процедури", – пояснив він.

За словами міністра, Естонія встановила зв'язок з українським посольством, щоб перевіряти біографії людей, які прибувають, і з'ясовувати, чи є вони тими, за кого себе видають.

Ляенеметс зазначив, що зараз Естонія впускає людей навіть із копією українського паспорта, але оскільки РФ має можливості для виготовлення підробок, то на кордоні є люди, які розмовляють з прибулими й намагаються виявити тих, хто говорить неправду про своє походження і мотивацію.

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