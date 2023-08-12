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Російське мінцифри заборонило чиновникам використовувати iPhone зі службовою метою

12 серпня, 2023 субота
00:16
Світ iPhone 13

Міністерство цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Росії заборонило використання для службових цілей мобільних пристроїв від американської корпорації Apple

Про це, як повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС, розповів у кулуарах форуму "Цифрова еволюція" голова міністерства Максут Шадаєв.

За його словами, в особистих цілях iPhone можна використовувати, проте заборонено використовувати техніку Apple для доступу до робочої пошти та документообігу.

Шадаєв пояснив, що міністерство не планує фінансувати закупівлю особистих пристроїв для доступу до робочих програм.

Як повідомило напередодні інше російське пропагандистське видання, "Известия", на тлі відмови від Apple у державних структурах Росії почали тестувати смартфони та планшети на базі вітчизняної операційної системи "Аврора". 

Видання пише, що кілька десятків таких пристроїв уже поставили до ради Федерації, їх тестують. Якщо експеримент вдасться, обсяг таких ґаджетів збільшать. При цьому "Аврора" має працювати на ґаджетах російського виробництва. 

Розробкою та впровадженням "Аврори" займається "Відкрита мобільна платформа", що належить Ростелекому. Там заявили, що "готові допомогти замовникам перейти з американських на вітчизняну мобільну екосистему".

  • На початку червня російська ФСБ повідомила, начебто розкрила розвідувальну мережу, яка використовує шкідливе програмне забезпечення на ґаджетах Apple, щоб шпигувати за користувачами.
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