Російське військове командування залишається вразливим перед точними ударами з боку України, - ISW
Відсторонення генерал-майора Сергія Горячева може свідчити про потенційну передислокацію російських військ і вразливість окупаційного командування до можливого точного удару з боку України
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
"Повідомлення про загибель Горячева в Запорізькій області може свідчити про те, що російські війська перекинули частини 35-ї загальновійськової армії для проведення операцій у Запорізькій області, а також про те, що деякі російські високопосадовці продовжують діяти поблизу лінії фронту і залишаються вразливими до точних ударів з боку України", - йдеться в огляді.
За словами аналітиків, українські війська продовжують контрнаступальні операції і принаймні на трьох напрямках 13 червня досягли обмежених територіальних успіхів.
Згідно з аналізом ISW, українські Збройні Сили здійснили просування на північний схід від Бахмута на 250 метрів і на південь від Бахмута на 200 метрів. Крім того, протягом останньої доби військові здійснили просування на 500-1000 метрів поблизу адміністративного кордону Запорізької та Донецької областей, звільнивши близько трьох квадратних кілометрів території у цьому районі.
Також речник українського Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що українські війська звільнили понад 100 квадратних кілометрів території з початку контрнаступальних операцій.
- У понеділок, 12 червня, ЗСУ знищили ворожий ударний гелікоптер Ка-52, ще відомий як "Алігатор" - літальний апарат став 300-м гелікоптером, що РФ втратила в Україні.
- Станом на 12 червня на Бахмутському напрямку Сили оборони України пройшли на флангах від 250 до 700 метрів, посунувши тим самим ворога.
- Крім того, зазначалося, що за добу на Таврійському напрямку армія РФ втратила майже 4 роти військових убитими й пораненими.
- На Запоріжжі знищено начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сергя Горячева - в ЗСУ не підтвердили цього, але обіцяли надати інформацію після уточнення.
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