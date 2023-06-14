Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Повідомлення про загибель Горячева в Запорізькій області може свідчити про те, що російські війська перекинули частини 35-ї загальновійськової армії для проведення операцій у Запорізькій області, а також про те, що деякі російські високопосадовці продовжують діяти поблизу лінії фронту і залишаються вразливими до точних ударів з боку України", - йдеться в огляді.

За словами аналітиків, українські війська продовжують контрнаступальні операції і принаймні на трьох напрямках 13 червня досягли обмежених територіальних успіхів.

Згідно з аналізом ISW, українські Збройні Сили здійснили просування на північний схід від Бахмута на 250 метрів і на південь від Бахмута на 200 метрів. Крім того, протягом останньої доби військові здійснили просування на 500-1000 метрів поблизу адміністративного кордону Запорізької та Донецької областей, звільнивши близько трьох квадратних кілометрів території у цьому районі.

Також речник українського Генштабу Андрій Ковальов повідомив, що українські війська звільнили понад 100 квадратних кілометрів території з початку контрнаступальних операцій.