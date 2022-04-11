Російські агенти впливу у Франції намагаються змінити думку французів щодо війни в Україні, - Акерман

Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.TV



“У Франції дуже багато говорять про Україну. Багато писали про Бучу, про ті звірства росіян, які вони вчиняли. Але хочу зазначити, що у Франції проникнення агентів впливу дуже сильне. На самому початку війни такі агенти впливу мовчали декілька днів. Зараз, чим далі, тим більше ці люди запрошуються на телебачення, де висловлюють своє бачення ситуації в Україні. Вони працюють на те, щоб змусити французів сумніватись в тому, що відбувається в Україні.” - розповіла Акерман



Акерман зауважила, що всі їхні аргументи повністю брехливі. За її словами, російська влада намагається виправдати свої дії за допомогою таких агентів впливу в Європі



“Російські агенти впливу у Франції намагаються тиражувати якісь брехливі аргументи щодо подій в Україні. Вони не звинувачують сторони, але намагаються змусити французів сумніватись. Наприклад, щодо подій в Бучі. Вони закликають до незалежного розслідування, щоб виправдати дії росіян. Тому, хоча більшість французів підтримують Україну, російським агентам впливу вдається посіяти сумніви щодо деяких подій в Україні.”, - додала Акерман

Нагадаємо, у Франції відбувся перший тур виборів президента, чинний глава держави Еммануель Макрон у ньому перемагає. За даними підрахунку 92% голосів на першому місці - Макрон з 8 823 402 голосами, за нього проголосували 27,42% виборців.

Соціологи з'ясували, що фаворитом у другому турі президентських виборів у Франції є чинний глава держави Емманюель Макрон