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У другому турі президентських виборів Макрон переможе Ле Пен з відривом у декілька відсотків, - соціологічні опитування

11 квітня, 2022 понедiлок
04:31
Світ

Соціологи з'ясували, що фаворитом у другому турі президентських виборів у Франції є чинний глава держави Емманюель Макрон

Про це повідомляє Figaro.

Мовиться про три опитування, які проводили у день першого туру президентських виборів. Зокрема, під час опитування Ifop-Fiducial 51% респондентів підтримали Макрона, а 49% — кандидатку від ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен. Загалом тут опитали 968 людей з 20:01 до 21:00 10 квітня.

А ось під час двох інших опитувань Макрона підтримали 54% людей, а Ле Пен — 46%. Їх проводили компанії OpinionWay та Ipsos. Вибірка становила 1739 та 1172 людини відповідно.

  • У Франції відбувся перший тур виборів президента, чинний глава держави Еммануель Макрон у ньому перемагає. За даними підрахунку 92% голосів на першому місці - Макрон з 8 823 402 голосами, за нього проголосували 27,42% виборців.

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Новини
Франція
Емануель Макрон
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