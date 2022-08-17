Російські алмази можуть визнати "кривавими" і припинити їх експорт
США, Канада, країни ЄС та Україна працюють над тим, щоби заборонити експорт алмазів із Росії
Про це повідомляє New York Times.
За інформацією видання, у травні співробітник Держдепартаменту США Джордж Каджаті написав про це у Кімберлійський процес - міжнародну організацію, створену ООН, щоб боротися з поширенням алмазів із зон конфлікту. Адже на гроші від їхнього продажу країни можуть фінансувати війни.
ЄС, Канада та Україна теж закликали визнати російські алмази "кривавими". У червні на засіданні Кімберлійського процесу це питання порушили, але представники Росії, Білорусі та Китаю наклали вето на таку заборону.
Росія – найбільший у світі постачальник маленьких алмазів. Крім енергетичних ресурсів, Росія отримує найбільше експортного доходу саме від алмазів.
Російські алмази багато років були дуже популярні в Америці, оскільки, на відміну від африканських, їх не можна було запідозрити у "кривавості".
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