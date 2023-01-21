Російські диверсанти вчергове намагалися перетнути кордон із Сумщиною, - ОВА

Про це поінформував голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в телеграмі.

20 січня, приблизно о 05:00 ранку, російська диверсійно-розвідувальна група намагалася перетнути український кордон на Сумщині.

За словами Дмитра Живицького, шестеро осіб рухалися з території Росії в бік Юнаківської громади: захисники України відкрили вогонь, і загарбники втекли.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 січня, російські терористи знову обстріляли територію Сумської області: за день РФ завдала 27 ударів по області.

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