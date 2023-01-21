Російські диверсанти вчергове намагалися перетнути кордон із Сумщиною, - ОВА
20 січня диверсійно-розвідувальна група РФ здійснила спробу перетнути кордон із Сумською областю: захисники відкрили по них вогонь - загарбники втекли
Про це поінформував голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в телеграмі.
20 січня, приблизно о 05:00 ранку, російська диверсійно-розвідувальна група намагалася перетнути український кордон на Сумщині.
За словами Дмитра Живицького, шестеро осіб рухалися з території Росії в бік Юнаківської громади: захисники України відкрили вогонь, і загарбники втекли.
- Нагадаємо, у п'ятницю, 20 січня, російські терористи знову обстріляли територію Сумської області: за день РФ завдала 27 ударів по області.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 42.16Продаж 43.13
- Актуальне
- Важливе