Російські гелікоптери обстріляли Глухів на Сумщині
Ввечері 15 червня російські гелікоптери випустили 5 ракет по Глухові
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Обстріл стався близько 20:00.
"Трохи за 20 годину вечора, два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова. Потрапляння у житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранених. Пошкоджені об’єкти інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
- 8 червня на Сумщині росіяни обстріляли прикордонне село, було зруйновано приміщення ДПСУ.
- 14 червня окупанти накрили прикордонний пункт вогнем із мін та артилерійських снарядів.
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