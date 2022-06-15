Російські гелікоптери обстріляли Глухів на Сумщині

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Обстріл стався близько 20:00.

"Трохи за 20 годину вечора, два ворожих гелікоптери з території Росії випустили п'ять ракет по околицям Глухова. Потрапляння у житловий будинок, одна людина загинула, шестеро поранених. Пошкоджені об’єкти інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

8 червня на Сумщині росіяни обстріляли прикордонне село, було зруйновано приміщення ДПСУ.

14 червня окупанти накрили прикордонний пункт вогнем із мін та артилерійських снарядів.

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