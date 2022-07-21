Експерт поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"У Росії не проводиться загальна мобілізація й для цього є свої причини. Я впевнений, що російські генерали знають, що за 30 років багато що вкрадено на базах зберігання, які стояли і за Уралом, і до Урала. Тому вони не хочуть загальної мобілізації росіян, щоб це не розкрилося. Адже мало набрати 200-300 тисяч людей, їх треба забезпечити всім необхідним: озброєння, спорядження, ресурси і тд. Все це може бути розкрадено, адже російські генерали вважали, що війна буде проводитися частинами постійної готовності, але окупанти з цим не впорались", - зазначив Самусь.

Військовий експерт додав, що росіяни були настільки впевнені в своїй армії, що вважали, що можуть собі дозволити воювати частинами постійної готовності без проведення загальної мобілізації.

"Росіяни ще 2010 року ухвалили доктринальні положення, в яких ідеться, що російська армія переходить на так звані зʼєднання й частини постійно готовності. Вони вирішили, що на пострадянському просторі вони настільки потужні, так домінують, що можуть собі дозволити воювати частинами постійної готовності без проведення загальної мобілізації. Зараз же ми бачимо, що росіяни пропустили всі терміни мобілізації, щоб підготувати хоча б на мінімальному рівні своє військо. Тож зараз росіяни можуть вдаватися до прихованих наборів у військові підрозділи", - зауважив Михайло Самусь.

7 липня писали, що на Луганщині росіяни "мобілізовують" мешканців Сєверодонецька й Лисичанська, щоб подолати спротив ЗСУ.

16 липня командир підрозділу "Стугна" Дмитро Лінько висловив думку, що у вересні можливий пік бойових подій, Росія може оголосити війну і мобілізацію.

21 липня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у Старобільському районі Луганщини росіяни примусово "мобілізовують" чоловіків, тому ті ховаються чи виїжджають під будь-яким приводом.

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