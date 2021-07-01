Російські хакери постійно атакують сотні цілей у США та Європі, - американська розвідка

Таке твердження міститься в спільному звіті спецслужб США і Великої Британії, опублікованому 1 липня, інформує Радіо Свобода.

Згідно з документом, атаки «майже напевно» тривають і зараз. Вони сконцентровані на урядових і військових структурах та їхніх підрядниках, експертних центрах, енергетичних компаніях і медіях, політичних партіях, університетах.

У документі не йдеться про конкретну мету таких атак і про інформацію, доступ до якої могла отримати російська розвідка. Потенційним об’єктам атак хакерів спецслужби рекомендують стандартні заходи комп’ютерної безпеки – відмову від простих і повторюваних паролів, запровадження двофакторної аутентифікації та контроль за користувачами.