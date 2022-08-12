English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російські кораблі через шторм у Чорному морі тримаються ближче до узбережжя Криму

Російські кораблі через шторм у Чорному морі тримаються ближче до узбережжя Криму

12 серпня, 2022 п'ятниця
16:51
війна з Росією Російський корабель - ілюстроване фото

У Чорному морі вирує шторм, через це російські ворожі кораблі змушені маневрувати неподалік узбережжя окупованого Криму

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Загроза ракетних ударів залишається актуальною, небезпека обстрілів ворожою артилерією тих територій, що для неї досяжні, теж надвелика. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дійте свідомо і оперативно. На інформаційному фронті тримайте стійкість до вкидів та фейків, довіряйте тільки достовірним перевіреним джерелам і силам оборони", - наголошують у "Півдні".

У Чорному морі штормова погода, через це вороже корабельне угруповання тримається ближче до кримського узбережжя. Флот складається з 12 кораблів та катерів, які переховуються в ракетно-безпечних районах.

Серед них також 2 надводних носії ракет типу "Калібр" та 3 великих десантних кораблі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Україна
Росія
Крим
Військові новини
російський корабель
Читайте також:
знеструмлено
11 серпня, 2022 четвер
На тимчасово окупованій Херсонщині впали електроопори, що з'єднують ЗАЕС із Кримом, - депутат облради Хлань
Віталій Портников
10 серпня, 2022 середа
У журналіста Віталія Портникова вдома у Львові виявили "прослушку", - Княжицький
карта Херсон Миколаїв 8.10.22
11 серпня, 2022 четвер
У битву за сам Миколаїв ворог піде в останній момент, бо для нього привабливіше взяти повністю регіон, - полковник СБУ Костенко
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.89
    Купівля 38.89
    Продаж 39.76
  • EUR
    Купівля 39.65
    Продаж 40.82
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
12 серпня
16:53
Чехія
Чехія запропонує ЄС включити у новий пакет санкцій заборону на видачу віз росіянам
16:38
Ексклюзив
окупант
Ворог категорично не хоче воювати, він не йде на пряме бойове зіткнення, - боєць ЗСУ Сазонов
16:29
Посуха
В Англії оголосили посуху через аномальну високу температуру повітря
16:23
Андрій Кокотюха
Росіяни – це вірус, поширення якого зупиняється жорстким карантином
16:21
"Common Help UA: благодійний фонд Повір у себе" спільно з Асоціацією "Дунайська соя" підтримали пацієнток Оскільського психоневрологічного диспансеру
16:19
Китай
Китай наклав санкції на заступника міністра інфраструктури Литви через поїздку на Тайвань
16:13
ЗНО
Стартувала реєстрація вступників на спеціальну сесію національного мультимедійного тесту
15:48
Кая Каллас
"Це те, чого вони дійсно бояться, тому це ефективно": Естонія продовжить переконувати ЄС припинити видачу віз росіянам
15:47
прикордонники
За час дії воєнного стану в Україні прикордонники виявили понад 700 ухилянтів із підробленими довідками
15:46
У Великій Британії назвали сім міст, де може відбутися Євробачення-2023
15:42
Естонія
Росіян не варто відмежовувати від Путіна: глава МЗС Естонії Рейнсалу підтримав заборону на видачу віз громадянам РФ
15:37
Катував підлітка під час окупації Київщини
Катував підлітка під час окупації Київщини: приятелю Кадирова оголосили підозру у воєнних злочинах
15:21
Сили безпеки й оборони України закликали світ не допустити судилища над захисниками Маріуполя
15:21
Олексій Гребенщиков
"Денацифікувався та демілітаризувався": в Україні ліквідували російського капітана
15:21
У Чикаго підлітки зібрали гроші для України, встановивши при цьому рекорд Гіннеса
У Чикаго підлітки зібрали гроші для України, встановивши при цьому рекорд Гіннеса
15:19
Ексклюзив
Війна з Росією
Європа абсолютно не готова до війни: із 1990-го оборонні бюджети лише скорочувалися, - військовий експерт Катков
15:15
На Луганщині підірвали місцевого колаборанта
На Луганщині "добрі люди" підірвали місцевого колаборанта, - Гайдай
15:10
Ексклюзив
Чалий
Росіяни мають нести відповідальність, інакше це буде війна на десятиліття, - дипломат Чалий про заборону громадянам РФ вʼїзду в ЄС
15:07
ЗСУ показали, як знищили російський "град" і боєкомплекти до нього на Херсонщині
14:54
Ексклюзив
окупанти
Децентралізація зруйнувала плани росіян з дестабілізації місцевої влади, - директор з питань науки та розвитку Інституту громадянського суспільства
14:52
Анатолій Шарій
У Литві порушили кримінальну справу проти проросійського блогера Анатолія Шарія
14:50
Полонені
Рідні та близькі полонених або зниклих українських військових зможуть шукати дані про них у Telegram-боті Національного інформбюро
14:41
Ексклюзив
ЗАЕС окупанти
Метою Росії є загарбати Запорізьку АЕС, а не підірвати її, - експерт з атомної енергетики Литвинський
14:40
Оновлено
вибух
У Мелітополі підірвали колаборанта й одного з очільників виборчого штабу "Єдиної Росії", - мер
14:40
масова загибель риби в річці Одер
У Німеччині в пробах води з річки Одер виявили ртуть
14:19
путін путлер
Путін зібрав Радбез щодо "безпеки на військовому напрямку", доповідав Шойгу
14:06
Економіка Росії
Економіка Росії відкотилась на 4 роки назад через війну, - Bloomberg
13:53
Ексклюзив
Енергодар, вибух
Ворог обстрілами пошкодив частину промислових об'єктів ЗАЕС та інфраструктуру Енергодара, - мер Орлов
13:42
ЗСУ знищили
Розвідка США оцінює втрати Росії у війні з Україною у близько 500 військових на день, - NYT
13:40
Мамулечка, надо сваливать отсюда
"Мамулечка, надо сваливать отсюда". Як росіяни видали свою нову національну ідею
13:38
Наталка Діденко
Дощі, рвучкий вітер і +35 °С: синоптик Наталка Діденко дала прогноз на 13 серпня
13:29
Швейцарія змінила правила надання соціальної допомоги українським біженцям
Швейцарія змінила правила надання соціальної допомоги українським біженцям
13:03
Нафтогаз
G7 чекає від України призначення наглядової ради Нафтогазу напередодні зимового сезону
13:00
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець: Існує ризик створення умовного інформаційного поля з висвітлення ситуації на фронті без аналітичної оцінки експертів
12:59
Зерно
Пшениця і кукурудза: з портів Одещини вийшли ще два судна з українським продовольством, - Міноборони Туреччини
12:58
окупанти Маріуполь
У Маріупольському районі вночі лунала стрілянина: у міськраді нагадують про "розбірки" між окупантами
12:39
Ексклюзив
Валерій Чалий
Ядерним шантажем Росія прагне зафіксувати окупацію території України, - дипломат Чалий
12:33
Amnesty International
Фінська Amnesty International втратила близько 400 донорів після звіту, в якому організація закидала ЗСУ наражання цивільних на ризик
12:27
Служба безпеки України СБУ
Коригував обстріли Харківської ОДА і ще сімох цивільних об'єктів: СБУ затримала завербованого Росією експравоохоронця
12:26
Ексклюзив
Україна серце
Немає про що думати, коли погоджуєшся боротися за свободу, - американець Джей Блейк про рішення волонтерити в Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV