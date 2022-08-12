Російські кораблі через шторм у Чорному морі тримаються ближче до узбережжя Криму

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Загроза ракетних ударів залишається актуальною, небезпека обстрілів ворожою артилерією тих територій, що для неї досяжні, теж надвелика. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дійте свідомо і оперативно. На інформаційному фронті тримайте стійкість до вкидів та фейків, довіряйте тільки достовірним перевіреним джерелам і силам оборони", - наголошують у "Півдні".

У Чорному морі штормова погода, через це вороже корабельне угруповання тримається ближче до кримського узбережжя. Флот складається з 12 кораблів та катерів, які переховуються в ракетно-безпечних районах.

Серед них також 2 надводних носії ракет типу "Калібр" та 3 великих десантних кораблі.

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