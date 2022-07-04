Російські космонавти розгорнули на МКС "прапори" "ЛНР" та "ДНР"
Російські космонавти розгорнули на орбіті прапори створених РФ квазіреспублік "ЛНР" та "ДНР"
Про це повідомляє Роскосмос.
Роскосмос опублікував фото російських космонавтів Олега Артем'єва, Денис Матвєєва та Сергія Корсакова, які на Міжнародній космічній станції тримають в руках шматки тканини в кольорах "ЛНР" та "ДНР".
У Роскосмосі заявили, що вони, таким чином, відсвяткували захоплення РФ Лисичанська - останнього великого міста, яке було під контролем України.
"Святкуємо на Землі, і у космосі", - написали у Роскосмосі.
- 14 травня голова Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що росіяни не літатимуть на американських космічних кораблях.
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