Про це повідомляє Роскосмос.

Роскосмос опублікував фото російських космонавтів Олега Артем'єва, Денис Матвєєва та Сергія Корсакова, які на Міжнародній космічній станції тримають в руках шматки тканини в кольорах "ЛНР" та "ДНР".

У Роскосмосі заявили, що вони, таким чином, відсвяткували захоплення РФ Лисичанська - останнього великого міста, яке було під контролем України.

"Святкуємо на Землі, і у космосі", - написали у Роскосмосі.

14 травня голова Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що росіяни не літатимуть на американських космічних кораблях.

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